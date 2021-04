Udinese Torino 0-0 LIVE: Sanabria si divora il vantaggio (Di sabato 10 aprile 2021) Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena” Udinese e Torino si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Torino 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone alla Dacia Arena, primo possesso per il Toro. 3? Moduli quasi speculari per le due squadre; fondamentali le posizioni di Pereyra e Verdi tra le linee. 5? De Paul a terra Contrasto con Rincon, il capitano friulano resta a terra. Nulla di grave, può proseguire senza nemmeno l’ausilio di medico e massaggiatore. 7? Ripartenza Udinese ‘3 vs 3’ ma i giocatori friulani cinchischiano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone alla Dacia Arena, primo possesso per il Toro. 3? Moduli quasi speculari per le due squadre; fondamentali le posizioni di Pereyra e Verdi tra le linee. 5? De Paul a terra Contrasto con Rincon, il capitano friulano resta a terra. Nulla di grave, può proseguire senza nemmeno l’ausilio di medico e massaggiatore. 7? Ripartenza‘3 vs 3’ ma i giocatori friulani cinchischiano ...

