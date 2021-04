Tabellone qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2021: presenti sei azzurri (Di sabato 10 aprile 2021) Il Tabellone delle qualificazioni al Masters 1000 di Montecarlo 2021, torneo che va in scena sulla terra rossa europea. Sei i tennisti azzurri ai nastri di partenza, vale a dire Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora. Ecco di seguito il seeding, guidato dal tedesco Koepfer. IL Tabellone PRINCIPALE RIVIVI IL LIVE DEL SORTEGGIO PRIMO TURNO (1) Koepfer b. Zapata Miralles 6-3 6-4 (14) Londero b. (WC) Zverev 6-4 6-1 (2) Travaglia b. Nagal 6-3 6-0 Majchrzak b. (12) Mager 6-3 6-3 (3) Vesely vs Hanfmann (WC) Arneodo vs (8) Popyrin (WC) Tomic b. (4) Herbert 6-3 7-5(11) Caruso b. Klizan 6-3 6-4 Martinez b. (5) Moutet 7-5 3-6 6-0 (9) Delbonis b. (WC) Marcora 6-2 7-5 Sousa b. (6) Monteiro 7-5 ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ildellealdi, torneo che va in scena sulla terra rossa europea. Sei i tennistiai nastri di partenza, vale a dire Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora. Ecco di seguito il seeding, guidato dal tedesco Koepfer. ILPRINCIPALE RIVIVI IL LIVE DEL SORTEGGIO PRIMO TURNO (1) Koepfer b. Zapata Miralles 6-3 6-4 (14) Londero b. (WC) Zverev 6-4 6-1 (2) Travaglia b. Nagal 6-3 6-0 Majchrzak b. (12) Mager 6-3 6-3 (3) Vesely vs Hanfmann (WC) Arneodo vs (8) Popyrin (WC) Tomic b. (4) Herbert 6-3 7-5(11) Caruso b. Klizan 6-3 6-4 Martinez b. (5) Moutet 7-5 3-6 6-0 (9) Delbonis b. (WC) Marcora 6-2 7-5 Sousa b. (6) Monteiro 7-5 ...

