Scuole Friuli Venezia Giulia, da lunedì 12 aprile oltre 700 corse giornaliere in più per gli studenti. Ordinanza (Di sabato 10 aprile 2021) Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l'Ordinanza contingibile e urgente n. 10/2021 con cui a partire da lunedì 12 aprile, in concomitanza con l'aumento della mobilità studentesca e recependo le pianificazioni prefettizie in esito ai tavoli di coordinamento tenutisi tra giovedì e venerdì, viene disposta la ripresa dei servizi trasporto pubblico locale nella configurazione che era già attuata dal 1 febbraio scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) Il governatore delMassimiliano Fedriga ha firmato l'contingibile e urgente n. 10/2021 con cui a partire da12, in concomitanza con l'aumento della mobilità studentesca e recependo le pianificazioni prefettizie in esito ai tavoli di coordinamento tenutisi tra giovedì e venerdì, viene disposta la ripresa dei servizi trasporto pubblico locale nella configurazione che era già attuata dal 1 febbraio scorso. L'articolo .

