Moby Prince | dopo 30 anni ancora troppi misteri

(Di sabato 10 aprile 2021) A trent’dalla più grande tragedia della marineria italiana, in cui 140 persone persero la vita, asfissiate e bruciate, nel rogo del traghettoa poche miglia dal porto di Livorno, anche Sergio Mattarella ha fatto sentire la sua voce: “Sulle responsabilità dell’incidente e sulle circostanze che l’hanno determinato è inderogabile ogni impegno diretto a far intera luce – sottolinea il capo dello Stato – e l’impegno che negliha distinto le associazioni dei familiari rappresenta un valore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

reportrai3 : Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha… - fattoquotidiano : Moby Prince, il documento dell’Aeronautica in esclusiva: “La Capitaneria a mezzanotte disse che erano tutti morti e… - Agenzia_Ansa : Moby Prince, 30 anni fa una tragedia rimasta mistero #ANSA - mifrasc : RT @reportrai3: Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha contribu… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: MOBY PRINCE Dalla fake news sulla partita della Juve alle chiatte 'fantasma' in mare quella notte -

In Comune consegnata la "livornina d'oro" ai familiari delle 140 vittime del rogo del. E sul molo la tradizionale cerimonia del lancio in mare delle 140 rose rosse. di Stefano VidoriL'intervento nel salone consiliare di Livornodi cui alcune sarde, che ancora oggi, nel segno di quell’immenso dolore, chiedono giustizia”. Cosi’ il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ricorda l’incidente del traghetto Moby Prince ...I “bozzi” sono 140 così come le vittime della tragedia e come le piantine bianche dell’attigua aiuola, il “giardino della memoria” del Moby Prince. Moby Prince: 140 vittime, 30 anni di ferite. La ...