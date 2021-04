Advertising

Activnews24 : ?? #SerieA , il Milan batte il Parma 3-1 con le reti di Rebic, Kessie e Leao. #Ibrahimovic si è fatto espellere - MasterblogBo : PARMA (ITALPRESS) - Il Milan vince, Ibrahimovic si fa espellere. Al Tardini la squadra di Pioli in 10 uomini per me… - solopallone : Milan batte il Parma 3-1, rosso a Ibra - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Milan batte il Parma con Rebic, Kessiè e Leao. Ibra espulso... e che fatica!??????? ? - AaronHLandau : RT @Eurosport_IT: Milan batte il Parma con Rebic, Kessiè e Leao. Ibra espulso... e che fatica!??????? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan batte

I rossoneri restano in dieci dal 60' per l'espulsione di Ibrahimovic per proteste Il3 - 1 il Parma nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Tardini' della città emiliana. Per i rossoneri a segno Rebic all'8', Kessié al 44' e Leao al 95'; rete ...Pellè 6,5 : sigiocando sempre di sponda e prova a farsi vedere dalle parti di Donnarumma; ...Donnarumma 7: fantastico l'intervento in volo a negare la gioia della rete a Pelle. Nel finale ...Allo scoccare dell'ora di gioco di Parma-Milan quello che sembrava essere un normale scambio di battute tra Ibrahimovic e l'arbitro Maresca ha portato all'espulsione diretta dello svedese, che così ha ...Si sono da poco conclusi i primi due anticipi del sabato di Serie A 2020-2021 di calcio. Può sorridere il Milan che è tornato alla vittoria sul campo del Parma. I rossoneri hanno trionfato con il risu ...