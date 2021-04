Mbappé in estate può scatenare un valzer di punte con protagonisti la Juventus e Cristiano Ronaldo (Di sabato 10 aprile 2021) Se il giovane fuoriclasse in estate lasciasse il PSG potrebbe scatenare un effetto domino sul mercato. Leggi su 90min (Di sabato 10 aprile 2021) Se il giovane fuoriclasse inlasciasse il PSG potrebbeun effetto domino sul mercato.

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé estate Mbappè primo obiettivo del Real, Haaland l'alternativa Nelle scorse settimane i blancos hanno sondato il terreno anche con Mino Raiola, agente di Erling Haaland, in uscita dal Borussia Dortmund già quest'estate dato che difficilmente i gialloneri ...

