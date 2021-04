Lavoratori in rivolta in tutta Italia. E CasaPound lancia la campagna #ioSonoEssenziale (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr – È partita oggi la campagna #ioSonoEssenziale, la protesta social di CasaPound Italia, a cui hanno aderito migliaia di Lavoratori. Mentre lo Stato si dimentica di diverse categorie produttive, il movimento delle tartarughe frecciate decide di lanciare l’allarme. Sempre più persone vengono messe in serie difficoltà economiche, giorno dopo giorno, da misure restrittive e regioni di colori diversi. Ripartire in sicurezza non solo è possibile, ma è anche fondamentale per togliere la testa da quel cappio economico che spaventa il presente e il futuro degli Italiani. Questa mattina sono così apparse sui social, in particolar modo su Facebook e Twitter, migliaia di foto con un cartello su cui è scritto in evidenza #ioSonoEssenziale. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr – È partita oggi la, la protesta social di, a cui hanno aderito migliaia di. Mentre lo Stato si dimentica di diverse categorie produttive, il movimento delle tartarughe frecciate decide dire l’allarme. Sempre più persone vengono messe in serie difficoltà economiche, giorno dopo giorno, da misure restrittive e regioni di colori diversi. Ripartire in sicurezza non solo è possibile, ma è anche fondamentale per togliere la testa da quel cappio economico che spaventa il presente e il futuro deglini. Questa mattina sono così apparse sui social, in particolar modo su Facebook e Twitter, migliaia di foto con un cartello su cui è scritto in evidenza. La ...

Advertising

GianCremona : Lavoratori in rivolta in tutta Italia. E CasaPound lancia la campagna #ioSonoEssenziale - LCafarchio : RT @IlPrimatoN: In tantissimi hanno aderito alla campagna #ioSonoEssenziale - CpiMaci : #ioSonoEssenziale Siamo baristi,camerieri,ristoratori, estetisti, parrucchieri,proprietari di palestre e attività c… - adlucc : RT @IlPrimatoN: In tantissimi hanno aderito alla campagna #ioSonoEssenziale - Th3P3ck : RT @IlPrimatoN: In tantissimi hanno aderito alla campagna #ioSonoEssenziale -