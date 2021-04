Gregoretti, pm Catania chiede non luogo a procedere per Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) "Matteo Salvini non va processato" per i presunti ritardi nello sbarco di migranti dalla nave Gregorietti, e le sue decisioni erano "condivise dal governo" all'epoca dei fatti guidato dal presidente Giuseppe Conte. È questa la posizione della Procura di Catania ribadita stamani nel corso dell'udienza preliminare del caso che vede l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona per lo sbarco ad Augusta di 131 persone salvate nel Canale di Sicilia nel luglio del 2019.Per il pm etneo Andrea Bonomo "la condotta dell'ex ministro non configura gli estremi del reato" del quale è accusato. L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega ha commentato: "Sono contento perché la pubblica accusa ha detto con non c'è reato. Non c'è sequestro ho rispettato le leggi nazionali e internazionali. Abbiamo salvato vite, abbiamo svegliato l'Europa, abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 aprile 2021) "Matteonon va processato" per i presunti ritardi nello sbarco di migranti dalla nave Gregorietti, e le sue decisioni erano "condivise dal governo" all'epoca dei fatti guidato dal presidente Giuseppe Conte. È questa la posizione della Procura diribadita stamani nel corso dell'udienza preliminare del caso che vede l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona per lo sbarco ad Augusta di 131 persone salvate nel Canale di Sicilia nel luglio del 2019.Per il pm etneo Andrea Bonomo "la condotta dell'ex ministro non configura gli estremi del reato" del quale è accusato. L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega ha commentato: "Sono contento perché la pubblica accusa ha detto con non c'è reato. Non c'è sequestro ho rispettato le leggi nazionali e internazionali. Abbiamo salvato vite, abbiamo svegliato l'Europa, abbiamo ...

