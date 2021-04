Advertising

Eurosport_IT : Paulo #Fonseca è furioso: 'Sono bugie. È difficile da accettare questo atteggiamento in una settimana importante in… - LAROMA24 : Fonseca, le bugie (da noi) hanno le gambe corte #AsRoma - infoitsport : Fonseca, le bugie (da noi) hanno le gambe corte - siamo_la_Roma : ?? 'Fonseca, le bugie (da noi) hanno le gambe corte' ??? Scrive #Zazzaroni sul #CorrieredelloSport ?? Le scuse al te… - sportli26181512 : #Fonseca, le bugie (da noi) hanno le gambe corte -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca bugie

...Pauloche giovedì sera, dopo aver battuto l'Ajax, un'autentica impresa, con l'educazione e la misura che gli abbiamo sempre riconosciuto ha manifestato il proprio disappunto per alcune ""...... avete detto che nel confronto a Trigoria con la squadra i giocatori mi hanno mandato a quel paese e queste sono, non è un professionista chi fa questo'. Lo sfogo del tecnico della Roma...“Dobbiamo delle scuse a Paulo Fonseca che giovedì sera, dopo aver battuto l’Ajax, un’autentica impresa, con l’educazione e la misura che gli abbiamo sempre riconosciuto ha manifestato il proprio ...Dalla querelle Dzeko in giù, qualche colpa è da ricercare non solo nelle bugie, giustamente esorcizzate da tecnico e ambiente. Il calcio è così e anche Fonseca avrà l'opportunità, almeno fino a maggio ...