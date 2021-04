Daydreamer, spoiler aprile 2021: Yigit in trappola (Di sabato 10 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer aprile 2021 con il colpo di scena più atteso: Yigit in trappola, la verità finalmente viene a galla da sola? L'addio di Yigit Nuovi spoiler Daydreamer aprile 2021 con molti colpi di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Can e Sanem in questo momento sono soci e sappiamo bene che Yigit sta facendo di tutto per rovinare la vita alla scrittrice. Nelle prossime puntate Daydreamer gli spoiler non lasciano molto all'immaginazione, infatti Emre proverà gelosia per la moglie un po' troppo interessata al suo insegnante di canto. Nel frattempo Can e Sanem passeranno una bella serata romantica in compagnia dei rispettivi fratelli. Gli ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 aprile 2021) Anticipazionicon il colpo di scena più atteso:in, la verità finalmente viene a galla da sola? L'addio diNuovicon molti colpi di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Can e Sanem in questo momento sono soci e sappiamo bene chesta facendo di tutto per rovinare la vita alla scrittrice. Nelle prossime puntateglinon lasciano molto all'immaginazione, infatti Emre proverà gelosia per la moglie un po' troppo interessata al suo insegnante di canto. Nel frattempo Can e Sanem passeranno una bella serata romantica in compagnia dei rispettivi fratelli. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer spoiler Daydreamer anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021 ...e Demet Ozdemir tornano rispettivamente nei panni di Can Divit e Sanem Aydin da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 con nuovi emozionanti appuntamenti di Daydreamer " le ali del sogno. Gli spoiler ...

Daydreamer, anticipazioni 9 aprile: la scoperta di Can e Sanem ... ma avranno preso davvero i rispettivi risultati del sondaggio oppure si sono completamente sbagliati e agiranno in maniera strana in base ad un errore? Daydreamer, spoiler 9 aprile: Can sottrare i ...

Daydreamer, spoiler aprile 2021: Yigit in trappola Tvpertutti DayDreamer, spoiler al 16/4: Sanem e Can si baciano Nelle puntate in onda dal 12 al 16 aprile, tra Can e Sanem scatterà un nuovo bacio dopo aver incontrato Yigit in compagnia di Cemal ...

Daydreamer anticipazioni: CAN confessa a SANEM di essersi innamorato di nuovo di lei Svolta finale nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando starà per lasciare per sempre Istanbul, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) verrà infatti sorpresa da una profond ...

