Conferenza stampa Juric: «Recuperano in tanti. Ecco dove devo migliorare» (Di sabato 10 aprile 2021) Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, parla alla vigilia del match con la Lazio. Le sue parole in Conferenza stampa Alla vigilia di Verona-Lazio, il tecnico gialloblu Ivan Juric parla in Conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole. GARA – «Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest’anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati». ANDATA – «Per lunghi tratti si è visto un Hellas di applicazione, di forza mentale, di rinnegamento del passato per ottenere il risultato. Quella partita fu un esempio della volontà di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, parla alla vigilia del match con la Lazio. Le sue parole inAlla vigilia di Verona-Lazio, il tecnico gialloblu Ivanparla in, rispondendo alle domande dei cronisti presenti.le sue parole. GARA – «Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest’anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati». ANDATA – «Per lunghi tratti si è visto un Hellas di applicazione, di forza mentale, di rinnegamento del passato per ottenere il risultato. Quella partita fu un esempio della volontà di ...

Advertising

CarloCalenda : Conferenza stampa di #Draghi vaga e confusa. Non c’è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tu… - acmilan : ??? The best bits from the Coach's pre-match press conference ??? Il meglio della conferenza stampa del Mister alla… - RobTallei : La vera notizia di questa conferenza stampa di Draghi è la definizione di 'dittatore' per Erdogan. - negrilpesca : @stanzaselvaggia Non importano i morti di covid, la notizia è la conferenza stampa di Draghi, che ha fatto una gaff… - OvileItalia : RT @La_manina__: Questa cosa che a far notare le minchiate che dice Draghi in conferenza stampa sono un account di debunking, 3 anonimi e 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Juric: "Recuperano in tanti. Ecco dove devo migliorare" Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, parla alla vigilia del match con la Lazio. Le sue parole in conferenza stampa Alla vigilia di Verona - Lazio, il tecnico gialloblu Ivan Juric parla in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole. GARA ...

Verona, Juric: 'Salvi a 10 giornate dalla fine, siamo felici. Due i giocatori out' Commenta per primo Ivan Juric , allenatore del Verona , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio : 'Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto ...

Conferenza stampa Italiano: «Punti pesanti. Che amarezza con la Lazio» Calcio News 24 VIDEO | Nazario Pagano: Forza Italia è più che viva che mai. Presto altri ingressi PINETO – Forza Italia si sta riorganizzando in tutta la provincia di Teramo. Il senatore forzista Nazario Pagano, presente alla conferenza stampa di presentazione del passaggio del consigliere Paolo ...

Iachini in un altro club di Serie A? La risposta del tecnico della Fiorentina Le sue parole in conferenza stampa. «Quando sono arrivato, ho detto che non conta Beppe, Tizio o Caio. Conta solo la Fiorentina adesso. Dobbiamo vincere più partite possibili, per fare la gioia del ...

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, parla alla vigilia del match con la Lazio. Le sue parole inAlla vigilia di Verona - Lazio, il tecnico gialloblu Ivan Juric parla in, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole. GARA ...Commenta per primo Ivan Juric , allenatore del Verona , parla inalla vigilia della sfida contro la Lazio : 'Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto ...PINETO – Forza Italia si sta riorganizzando in tutta la provincia di Teramo. Il senatore forzista Nazario Pagano, presente alla conferenza stampa di presentazione del passaggio del consigliere Paolo ...Le sue parole in conferenza stampa. «Quando sono arrivato, ho detto che non conta Beppe, Tizio o Caio. Conta solo la Fiorentina adesso. Dobbiamo vincere più partite possibili, per fare la gioia del ...