Breen primo leader del Sanremo

Advertising

breen_shay : @PatPatroclo ma se ho le tue notifiche attive dal primo giorno, sei anche il secondo fissato su whatsapp - breen_shay : RT @lewisstxx: spoiler canzone di achille . . . Patroclo è sottone dal primo momento in cui lo vede urlo -

Ultime Notizie dalla rete : Breen primo

Primocanale

... valida come prima prova del Campionato Italiano ed Europeo Rally Storici si è chiusa nel...- Nagle (Hyundai i20 R5) in 1'24'811; 2. Crugnola - Ometto (Hyundai i20 R5) a 0'994; 3. Ciuffi - ...SANREMO - E' l'irlandese Craigilleader del 68° Rallye Sanremo . Il pilota ufficiale Hyundai, affiancato da Paul Nagle, ha fatto la differenza sul fondo bagnato, con la pioggia che ha iniziato a cadere proprio mentre ...Zampata dell’irlandese Craig Breen che regola il campione italiano in carica Andrea ... è infatti scattato in prova speciale il primo concorrente della gara valevole per il Campionato Italiano ...SANREMO - E' l'irlandese Craig Breen il primo leader del 68° Rallye Sanremo. Il pilota ufficiale Hyundai, affiancato da Paul Nagle, ha fatto la differenza sul fondo bagnato, con la pioggia che ha iniz ...