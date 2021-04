Bollettino Covid di oggi | 17 567 casi e 344 morti In calo ricoveri e terapie intensive Tasso di positività al 5 | 5% In Lombardia 2 974 contagi

(Di sabato 10 aprile 2021) Ildi. Sono 17.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (di cui 2.974 in), secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 17.567 nuovi casi, 344 decessi, tasso di positivita' al 5,4% - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Bollettino: 17.567 contagi su 320.892 tamponi, 344 morti. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. In Italia vaccinato 38,7% over 80, al 68% la prima dose. LIVE - LaPresse_news : Covid: 17.567 casi e 344 decessi nelle ultime 24 ore - laquilablog : Covid Barisciano, altri positivi. I casi attivi ora sono 30: Altri cinque positivi al Covid 19 a Barisciano. Il tot… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

IL GIORNO

Le cose da sapere sul ...Lo riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nelal termine della videoconferenza della task - force regionale per- 19. Il 19 aprile prime dosi J&J nel Lazio, andranno alle ...Le coperture over 80 Il 68,20% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. E' quanto si legge nel report settimanale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri.Altri 344 morti e 17.567 nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino emanato oggi, sabato 10 aprile 2021 , dal ...