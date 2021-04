Alibaba riceve una multa record da 2 78 miliardi di dollari | ecco perchè

(Di sabato 10 aprile 2021) Il colosso cinese dell’e-commerce,, è stato sanzionato con unagigantesca. “L’Amazon di Pechino” dovrà infatti versare nelle casse dell’erario ben 18.2di yuan, che al cambio fanno 2.78disanzionataIl gigante dell’online è accusato di abuso di posizione dominante, una sorta di monopolio, e accusa che spesso e volentieri viene additata alle Big Tech americane. A dare l’annuncio sono stati i media di Pechino come riferisce Repubblica, e laha fatto seguito all’inchiesta che è stata avviata nei confronti dell’azienda durante il mese di dicembre 2020, così come riferito da Nuova Cina. La sanzione mastodontica nei confronti disi iscrive in una stretta del Partito comunista cinese nei confronti ...

