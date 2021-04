Zona arancione per Lombardia e altre 5 regioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Zona arancione per Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Zona rossa con regole e divieti più rigidi per la Sardegna. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. I cambi ‘di colore’ andranno in vigore a partire dal 12 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021)per, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana.rossa con regole e divieti più rigidi per la Sardegna. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. I cambi ‘di colore’ andranno in vigore a partire dal 12 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

