Zamparini: "Dybala? Gli scrivo spesso di andare via dalla Juve. Da quando c'è Ronaldo non è più lui" (Di venerdì 9 aprile 2021) Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, colui che ha portato in Italia Dybala, ha parlato dell'attaccante argentino nel corso di una intervista rilasciata a Radio Sportiva: "Gli voglio molto bene, è un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto un grande piacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare via dalla Juventus, deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c'è Ronaldo, non è più il Dybala che conosciamo, non possono coesistere perché entrambi sono il calcio. Paulo vale Barcellona e Real Madrid ma non ha avuto affetto e stima della società". Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

