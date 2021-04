Webuild | lista Salini-CDP per rinnovo CdA conferma Salini e Iacovone

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –Costruttori SpA e CDP Equity hanno formalizzato i i nomi dei 14 candidati da sottoporre all’assemblea di, convocata per il 30 aprile, per ildel board per il triennio 2021-2023. Lacongiunta comprende 9 indipendenti, 6 donne e “intende coniugare il valore della continuità con quello del rinnovamento”, si legge in una nota. Sono infattiti Donato(attuale presidente), Pietro(attuale CEO), Pierpaolo Di Stefano, Nicola Greco, Marina Natale e Alessandro, mentre sono inseriti 8 nuovi candidati: Davide Croff, Barbara Marinali, Flavia Mazzarella, Teresa Naddeo, Serena Maria Torielli, Tommaso Sabato, Michele Valensise, Laura Zanetti. I ...

