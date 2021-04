Wall Street parte debole (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – partenza contrastata per la borsa di Wall Street dopo i nuovi record raggiunti negli scorsi giorni. La pubblicazione dell’indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti torna a rinfocolare il timore di una crescita improvvisa dell’inflazione USA. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,35%; mentre, al contrario, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.099 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,54%); senza direzione l’S&P 100 (-0,04%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,90%), beni industriali (+0,54%) e materiali (+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica, che riporta una flessione di -0,48%. Tra i protagonisti del Dow Jones, Honeywell International (+2,70%), ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –nza contrastata per la borsa didopo i nuovi record raggiunti negli scorsi giorni. La pubblicazione dell’indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti torna a rinfocolare il timore di una crescita improvvisa dell’inflazione USA. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,35%; mentre, al contrario, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.099 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,54%); senza direzione l’S&P 100 (-0,04%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,90%), beni industriali (+0,54%) e materiali (+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica, che riporta una flessione di -0,48%. Tra i protagonisti del Dow Jones, Honeywell International (+2,70%), ...

Advertising

tvbusiness24 : #Wall Street parte debole. Torna il timore di una crescita dell’#inflazione - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Secondo quanto riportato dal 'Wall Street Journal', diverse aziende Cinesi stanno cercando modi per aggirare il tracciam… - Vittorino1806 : Secondo quanto riportato dal 'Wall Street Journal', diverse aziende Cinesi stanno cercando modi per aggirare il tra… - VantaggioSleale : Diretta apertura Wall Street - felice_part2 : @methoOd_ @Doreldoggo @FraPol12 Hmm diciamo almeno 60 minuti tra lettura del the wall street journal e articoli spa… -