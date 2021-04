Vi ricordate di Angela del Grande Fratello? Partecipò al reality nel 2002 ma oggi la chirurgia l’ha ridotta così (Di venerdì 9 aprile 2021) Negli anni abbiamo visto passare decine di concorrenti nella Casa più spiata d’Italia; tra i partecipanti delle varie edizioni del Grande Fratello tanti personaggi si sono distinti, spiccando il volo e facendo carriera principalmente nel mondo dello spettacolo, uno tra tutti Luca Argentero, diventato un bravo e richiesto attore, o ancora Rocco Casalino, che ha preso una strada diversa ed è entrato nel mondo della politica. Ma tanti volti sono caduti invece nel dimenticatoio, dopo una breve fama dovuta alla partecipazione al programma, serate e ospitate subito dopo l’uscita dalla Casa, alcuni sono letteralmente scomparsi nel nulla, e anche a rievocarne il nome si fa fatica ad associarli ad un volto. La rossa del Grande Fratello Se vi dicessimo Angela Sozio? La “rossa” del ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 9 aprile 2021) Negli anni abbiamo visto passare decine di concorrenti nella Casa più spiata d’Italia; tra i partecipanti delle varie edizioni deltanti personaggi si sono distinti, spiccando il volo e facendo carriera principalmente nel mondo dello spettacolo, uno tra tutti Luca Argentero, diventato un bravo e richiesto attore, o ancora Rocco Casalino, che ha preso una strada diversa ed è entrato nel mondo della politica. Ma tanti volti sono caduti invece nel dimenticatoio, dopo una breve fama dovuta alla partecipazione al programma, serate e ospitate subito dopo l’uscita dalla Casa, alcuni sono letteralmente scomparsi nel nulla, e anche a rievocarne il nome si fa fatica ad associarli ad un volto. La rossa delSe vi dicessimoSozio? La “rossa” del ...

Advertising

Capera20239698 : E la povera Angela Celentano, ve la ricordate? #clubshowitalia - Lady_Pirate : RT @Camomillina: Criticate l’accuratezza storica ma ricordate che state guardando una SERIE e non un DOCUMENTARIO ed è ovvio che la storia… - Camomillina : Criticate l’accuratezza storica ma ricordate che state guardando una SERIE e non un DOCUMENTARIO ed è ovvio che la… - angela_massi : RT @mostro15119736: Dal 6 aprile le #Marche saranno zona arancione. Così, a prescindere da terapie intensive già al 50% (con soglia del 30-… - cchxen : mi mancava il profilo di angela bella raga vi ricordate di me -