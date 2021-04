Torino | Nicola | “L’Udinese gioca bene contro tutti In porta tocca a Milinkovic-Savic”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Davide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di campionato di domanil'Udinese. Queste le sue parole, riprese da toronews.net: "Conoscoquell’ambiente, è una società ambiziosa e organizzata. Troveremo una squadra molto competitiva che ha dimostrato di saperre, che sa difendersi in maniera compatta e che ha delle qualità individuali imnti: sarà una partita tosta e difficile, come tutte le altre. Troveremo un ambiente particolare e tosto, dovremo essere all’altezza"."Noi rimaniamo fedeli al modo di pensare solito: il derby è passato. C’è stata una dimostrazione, a noi stessi e all’ambiente, che quando la squadra ha la giusta intensità mentale può ...

- Davideha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa dell' Udinese : " Conosco Udine, lì c'è ambizione e organizzazione. Affronteremo una squadra competitiva che ..."Giocherà Milinkovic - Savic, tra i portieri ci sono gerarchie chiare, sarà la sua occasione". il tecnico del, Davide, anticipa così la scelta dell'estremo difensore per la trasferta di Udine, considerando l'assenza di Sirigu per Covid. "Dobbiamo avere una metodologia 'kaizen', quindi di ...La partita Udinese - Torino del 10 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45 ...UDINE - Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti, ai canali ufficiali del club friulano, ha presentato la gara con il Torino di domani: "Che reazione mi aspetto dalla squadra dopo le sconfitte con Lazio e A ...