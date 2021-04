Roma, in piazza per la casa: «Iscrizione anagrafica e diritto all’abitare per tutti» (Di venerdì 9 aprile 2021) In piazza Bocca della Verità, a Roma, hanno manifestato ieri mattina movimenti di lotta per la casa, sindacati inquilini e associazioni. Un’alleanza larga e variegata unita dalla comune richiesta di cancellare l’articolo 5 della legge 80/2014. Erano i tempi del governo di grande coalizione guidato da Matteo Renzi (centro-sinistra), con Maurizio Lupi (centro-destra) al ministero di Infrastrutture e trasporti. Il quinto punto del provvedimento nega il diritto di chiedere la residenza e l’allacciamento delle utenze a chi occupa una casa. «È … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 aprile 2021) InBocca della Verità, a, hanno manifestato ieri mattina movimenti di lotta per la, sindacati inquilini e associazioni. Un’alleanza larga e variegata unita dalla comune richiesta di cancellare l’articolo 5 della legge 80/2014. Erano i tempi del governo di grande coalizione guidato da Matteo Renzi (centro-sinistra), con Maurizio Lupi (centro-destra) al ministero di Infrastrutture e trasporti. Il quinto punto del provvedimento nega ildi chiedere la residenza e l’allacciamento delle utenze a chi occupa una. «È … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

