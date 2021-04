Principe Filippo morto, Harry “farà il possibile per tornare a Londra. Meghan aspetta il parere del medico per viaggiare” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Principe Harry “farà assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per star vicino alla nonna Elisabetta” dopo la scomparsa del marito, il Principe Filippo. Lo ha detto una “fonte vicina alla famiglia” al Daily Mail.”Essendo Meghan incinta, bisognerà ascoltare il parere del medico per decidere se può viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente”, ha aggiunto la fonte. Harry sarebbe dovuto tornare a Londra il primo luglio per l’inaugurazione di una statua della madre Diana a Kensington Palace, un progetto guidato da lui e dal fratello William con cui attualmente, dopo l’intervista a Oprah Winfrey, sarebbe ai ferri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilassolutamente ilperin Gran Bretagna per star vicino alla nonna Elisabetta” dopo la scomparsa del marito, il. Lo ha detto una “fonte vicina alla famiglia” al Daily Mail.”Essendoincinta, bisognerà ascoltare ildelper decidere se può, ma penso cheandrà sicuramente”, ha aggiunto la fonte.sarebbe dovutoil primo luglio per l’inaugurazione di una statua della madre Diana a Kensington Palace, un progetto guidato da lui e dal fratello William con cui attualmente, dopo l’intervista a Oprah Winfrey, sarebbe ai ferri ...

