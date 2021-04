Perché l’app Instagram continua ad interrompersi, qualche soluzione ai problemi (Di venerdì 9 aprile 2021) Purtroppo l’app Instagram continua ad interrompersi nonostante più tentativi di accesso per un numero cospicuo di utenti dalla scorsa notte e anche oggi 9 aprile. I problemi possono essere di certo attribuiti ad un vero e proprio down subito dal servizio nelle scorse ore. Oltre ad avere pazienza nell’ottica di un progressivo ripristino della situazione, possono essere applicati alcuni consigli nel tentativo di poter accedere al proprio profilo e dunque utilizzarlo normalmente in ogni sua funzione. Come già anticipato, a partire dalle ore 23 di ieri 8 aprile e poi ancora a cavallo della mezzanotte, il social Instagram in particolare (e in parte anche Facebook e WhatsApp) ha manifestato seri problemi con l’impossibilità di accedere al servizio in alcun modo. In ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Purtroppoadnonostante più tentativi di accesso per un numero cospicuo di utenti dalla scorsa notte e anche oggi 9 aprile. Ipossono essere di certo attribuiti ad un vero e proprio down subito dal servizio nelle scorse ore. Oltre ad avere pazienza nell’ottica di un progressivo ripristino della situazione, possono essere applicati alcuni consigli nel tentativo di poter accedere al proprio profilo e dunque utilizzarlo normalmente in ogni sua funzione. Come già anticipato, a partire dalle ore 23 di ieri 8 aprile e poi ancora a cavallo della mezzanotte, il socialin particolare (e in parte anche Facebook e WhatsApp) ha manifestato sericon l’impossibilità di accedere al servizio in alcun modo. In ...

