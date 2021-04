Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Milan (Di venerdì 9 aprile 2021) La gara delle 18.00 del sabato vede in campo al Tardini la sfida tra Parma e Milan. Gli emiliani cercano disperati punti per salvare la categoria, il Milan deve guardarsi alle spalle in zona Champions, con la Juve e le altre che ora sono a ridosso. D’Aversa ha tante assenze. Il tecnico ha perso per infortunio anche Mihaila e Osorio. In avanti sarà Man a completare il reparto con Pellé e Gervinho, mentre in difesa il rientro di Pezzella dalla squalifica permette a Gagliolo di accentrarsi. In casa Milan, Pioli recupera Leao, Brahim Diaz e Mandzukic, che dovrebbero partire tutti dalla panchina con il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic a sostegno di Ibra. A destra c’è Dalot, in mezzo Bennacer favorito su Tonali. Queste le probabili formazioni: Parma (4-3-3): Sepe; Conti, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) La gara delle 18.00 del sabato vede in campo al Tardini la sfida tra. Gli emiliani cercano disperati punti per salvare la categoria, ildeve guardarsi alle spalle in zona Champions, con la Juve e le altre che ora sono a ridosso. D’Aversa ha tante assenze. Il tecnico ha perso per infortunio anche Mihaila e Osorio. In avanti sarà Man a completare il reparto con Pellé e Gervinho, mentre in difesa il rientro di Pezzella dalla squalifica permette a Gagliolo di accentrarsi. In casa, Pioli recupera Leao, Brahim Diaz e Mandzukic, che dovrebbero partire tutti dalla panchina con il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic a sostegno di Ibra. A destra c’è Dalot, in mezzo Bennacer favorito su Tonali. Queste le(4-3-3): Sepe; Conti, ...

Advertising

Pall_Gonfiato : #SerieA - Le ultime sulle probabili formazioni di #ParmaMilan - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Roma, infortunio Spinazzola: attesa per gli esami, le ultimissime A far luce sulle condizioni di Spinazzola ci penseranno gli esami strumentali in programma domani. La speranza è che possa trattarsi di un problema non grave, tale da consentire al giocatore di ...

Vodafone eSIM arriverà il prossimo 12 aprile. Ecco come funzionerà e come si attiverà Effettivamente la loro distribuzione sembra essere davvero questione di giorni e le ultimissime ... Vodafone: ecco gli ultimi dettagli sulle eSIM Vodafone eSIM dunque sembra in arrivo dal prossimo 12 ...

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Torino alfredopedulla.com In Emilia-Romagna il commercio soffre per il Covid ma non tutto Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale per cercare di contenere la pandemia, stanno generando effetti probl ...

Valeria Fabrizi si scusa dopo aver usato ‘neg*a’ in tv: “Un’espressione infelice da non ripetere” Valeria Fabrizi si scusa dopo la polemica nata in seguito alla sua ospitata nello show di Francesca Fialdini, dove ha utilizzato in maniera ...

A far lucecondizioni di Spinazzola ci penseranno gli esami strumentali in programma domani. La speranza è che possa trattarsi di un problema non grave, tale da consentire al giocatore di ...Effettivamente la loro distribuzione sembra essere davvero questione di giorni e le... Vodafone: ecco gli ultimi dettaglieSIM Vodafone eSIM dunque sembra in arrivo dal prossimo 12 ...Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale per cercare di contenere la pandemia, stanno generando effetti probl ...Valeria Fabrizi si scusa dopo la polemica nata in seguito alla sua ospitata nello show di Francesca Fialdini, dove ha utilizzato in maniera ...