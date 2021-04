Karma B, chi sono i cantanti siciliani della drag queen (Di venerdì 9 aprile 2021) Karma B sono i massimi rappresentati in Italia del genere drag queen. Curiosità e carriera dei due cantanti Karma B (foto Facebook)sono conosciuti come Karma B ma si chiamano Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, il duo draq qeen. Originari di Catania con i loro spettacoli hanno girato tutta Italia e varcato i confini nazionali, e solo qualche giorno fa hanno annunciato che il mese prossimo riprenderà lo spettacolo Ostriche e caffe Americano, con Sandra Milo. Evento che sarà ovviamente in streaming e si terrà press l’Ecoteatro di Milano. A qualcuno piace Karma e Dive Divine sono gli altri spettacoli. sono venticinque anni che si esibiscono in giro per il mondo, in tutti i continenti. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021)i massimi rappresentati in Italia del genere. Curiosità e carriera dei dueB (foto Facebook)conosciuti comeB ma si chiamano Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, il duo draq qeen. Originari di Catania con i loro spettacoli hanno girato tutta Italia e varcato i confini nazionali, e solo qualche giorno fa hanno annunciato che il mese prossimo riprenderà lo spettacolo Ostriche e caffe Americano, con Sandra Milo. Evento che sarà ovviamente in streaming e si terrà press l’Ecoteatro di Milano. A qualcuno piacee Dive Divinegli altri spettacoli.venticinque anni che si esibiscono in giro per il mondo, in tutti i continenti. ...

FrancescoUdine : Il governo pensa a multare i furbetti del v4ccino... cioè i c*vidioti più meschini, probabilmente gli stessi che go… - ricmyperson : Chi ha subito bullismo sa cosa si prova a sentirsi dire queste parole,a voi che scrivete queste cose,potrei augurar… - federicalicata1 : @GiuliaAsco Mi domandavo, per Valentina, se dato che ha pestato i piedi alle puttane sbagliate ed “il Karma è una p… - cuddlenvm : karma è scomparso, chi si è visto si è visto per lui - Infermiere84 : #Gattuso Un vincente in campo, un vero uomo fuori dal campo! Uno che ha sempre rispettato la #Juve pur essendone st… -