iPhone 5G con mmWave sempre più richiesto | Apple aumenta la produzioneHDblog it

(Di venerdì 9 aprile 2021)aumenterà la produzione dicon supporto alle reti 5Gper far fronte ad una domanda in crescita, sospinta anche da un graduale miglioramento della filiera e dell’economia mondiale, fortemente ferita dalla pandemia. Lo riporta Digitimes. Glicompatibili con le retisono venduti al momento solo negli USA: nel resto del mondo gli smartphone di nuova generazione disupportano infatti solo le frequenze sub-6 GHz. Lefunzionano su frequenze più elevate che possono variare da 24GHz fino ai 40 GHz. Sono già tante le indiscrezioni che punterebbero ad una prossima generazione di13 con supporto alleper tutti i mercati, non solo quello statunitense. A tal proposito, ...

Apple aumenterà la produzione di iPhone con supporto alle reti 5G mmWave per far fronte ad una domanda in crescita, sospinta anche da un graduale miglioramento della filiera e dell'economia mondiale, ...Secondo il più recente dei report, iPhone 13 Pro avrà prestazioni eccellenti e un consumo energetico largamente ottimizzato: dettagli. Apple iPhone 13 Pro potrebbe avere delle prestazioni eccezionali: ...