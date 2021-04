In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Aprile: Dl Draghi: vaccini a elettricisti e portieri (Di sabato 10 aprile 2021) Covid-19 “vaccini a falegnami e portieri Il decreto Draghi è sbagliato” La terza ondata di Alessandro Mantovanie Natascia Ronchetti Il passante del Consiglio di Marco Travaglio Giovedì sera ci siamo coricati con la certezza che Draghi avesse Fatto una bella gaffe a cazziare gli “psicologi di 35 anni senza coscienza” che “saltano la lista” e si vaccinano “lasciando esposto chi ha più di 65 anni o una persona fragile”, quando è stato proprio lui a obbligarli a farlo, all’articolo 4 del Firenze Open, ancora guai per Lotti: ora è indagato per corruzione La Fondazione – La cassaforte del renzismo di Antonio Massari Dl sostegni I tecnici contro il condono: “Una beffa per gli onesti” Il no di Bankitalia, Corte dei conti e Ubp di Luciano Cerasa I fondi europei Allarme Bce sul ritardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Covid-19 “a falegnami eIl decretoè sbagliato” La terza ondata di Alessandro Mantovanie Natascia Ronchetti Il passante del Consiglio di Marco Travaglio Giovedì sera ci siamo coricati con la certezza cheavesseuna bella gaffe a cazziare gli “psicologi di 35 anni senza coscienza” che “saltano la lista” e si vaccinano “lasciando esposto chi ha più di 65 anni o una persona fragile”, quando è stato proprio lui a obbligarli a farlo, all’articolo 4 del Firenze Open, ancora guai per Lotti: ora è indagato per corruzione La Fondazione – La cassaforte del renzismo di Antonio Massari Dl sostegni I tecnici contro il condono: “Una beffa per gli onesti” Il no di Bankitalia, Corte dei conti e Ubp di Luciano Cerasa I fondi europei Allarme Bce sul ritardo ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Aprile: Via Conte per 1 task force: Draghi ne fa 3. Continuità - fattoquotidiano : La maggioranza si ricompatta sul Cashback e sfuma l’ennesimo attacco alla misura introdotta dal governo Conte-2 per… - Corriere : «Togliendo le proprie facce dal video gli studenti sono riusciti finalmente ad affermare l’essenziale: il loro volt… - cinmir89 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Aprile: Via Conte per 1 task force: Draghi ne fa 3. Continuità - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Aprile: Dl Draghi: vaccini a elettricisti e portieri -