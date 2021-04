Il Made in Italy e la A di automobile (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultima tappa nel viaggio immaginario e temporale attraverso la storia del Made in Italy, è rappresentata dalla quarta A di automobile. Un’invenzione straordinaria che ha permesso al mondo di percorrere grandi distanze impiegando sempre minor tempo e che, una volta entrata nel nostro Paese, ha finito col diventare il tratto distintivo del nostro essere italiani. Perché in Italia prenda il proprio spazio il mercato delle macchine, bisogna aspettare gli inizi del 900. Negli USA intanto la Ford, con il Modello T, aveva avviato la costruzione in serie di autoveicoli introducendo, nelle sue fabbriche, la catena di montaggio. La vera svolta per tutti i settori industriali. Da quel momento passerà circa un ventennio rima che da noi si inizi ad avviare una vera produzione di automobili. A Torino alcuni degli imprenditori più lungimiranti, ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultima tappa nel viaggio immaginario e temporale attraverso la storia delin, è rappresentata dalla quarta A di. Un’invenzione straordinaria che ha permesso al mondo di percorrere grandi distanze impiegando sempre minor tempo e che, una volta entrata nel nostro Paese, ha finito col diventare il tratto distintivo del nostro essere italiani. Perché in Italia prenda il proprio spazio il mercato delle macchine, bisogna aspettare gli inizi del 900. Negli USA intanto la Ford, con il Modello T, aveva avviato la costruzione in serie di autoveicoli introducendo, nelle sue fabbriche, la catena di montaggio. La vera svolta per tutti i settori industriali. Da quel momento passerà circa un ventennio rima che da noi si inizi ad avviare una vera produzione di automobili. A Torino alcuni degli imprenditori più lungimiranti, ...

