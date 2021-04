Diablo II Resurrected in un video che ci mostra i primi 16 minuti di gameplay

(Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi 9 aprile alle ore 16:00, fino a lunedì 12 aprile alle 19:00,IIsarà disponibile nell'alfa tecnica per giocatore singolo su PC, come annunciato poco tempo fa da Blizzard. In questa fase, i partecipanti potranno scegliere tre delle sette classi e giocare interamente idue atti del gioco. Si potrà combattere nei panni del feroce Barbaro, della rapida e agile Amazzone o dell'Incantatrice lanciamagie. Non ci sarà alcun limite di livello, per cui tutti i partecipanti potranno potenziare i propri personaggi quanto vorranno fino alla fine dell'alfa tecnica. A quanto pare alcuni fortunati giocatori hanno avuto accesso per poche ore a2:e IGN ha condiviso su YouTube i16di. Leggi ...

L'alfa di Diablo 2: Resurrected vi dà una prima possibilità di provare il remastered di un classico dei giochi di ruolo che ha cambiato il mondo oltre 20 anni fa. Disponibile solo per i giocatori PC, questo ... Se siete ansiosi di provare Diablo 2 Resurrected allora non lasciatevi sfuggire l'occasione di provare il nuovo titolo di Blizzard in versione Alpha, ecco le date Probabilmente lo saprete già: Diablo 2 avrà nuova linfa vitale ... Sta per partire l'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected che andrà avanti fino al 12 aprile, ma come fare per partecipare? Blizzard ha chiarito che la selezione dei partecipanti avverrà in maniera ... Come partecipare all'alfa del remake di Diablo 2.