Aprile mese del pianeta | Flowe lancia palinsesto di eventi green

Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - Un intero mese dedicato al pianeta. E' la proposta lanciata da Flowe, società Benefit che mira a educare i giovani sui temi dell'innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale, che in collaborazione con zeroCo2, società Benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale, presenta Revolution, un ampio programma di iniziative green, virtuali e reali, ispirato al moto di rivoluzione del pianeta Terra intorno al Sole, "per una rivoluzione sostenibile". In occasione della Giornata della Terra (in programma il 22 Aprile), Aprile diventa un vero e proprio mese del pianeta, scadenzato da attività ed eventi che vedono il coinvolgimento di influencer

