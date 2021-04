Amici 20, l’ex allievo Tommaso Stanzani a Verissimo: “È stato il mio inizio” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tommaso DI “Amici” A “Verissimo” Negli studi del salotto televisivo “Verissimo”, entrerà in veste di ospite, un ex concorrente di Amici 20, ossia Tommaso Stanzani. Sarà mandata in onda l’intervista esclusiva con la conduttrice Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE “Verissimo”: GLI OSPITI DI SABATO 10 APRILE LA STORIA DI Tommaso Tommaso Stanzani è uno degli ultimi eliminati dalla scuola di Amici di questa edizione. Tommaso ha iniziato a studiare canto soltanto tre anni fa ed è stato notato dalla maestra Alessandra Celentano durante le audizioni. Per entrare ha dovuto affrontare una sfida con un altro ex concorrente, Riccardo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021)DI “” A “” Negli studi del salotto televisivo “”, entrerà in veste di ospite, un ex concorrente di20, ossia. Sarà mandata in onda l’intervista esclusiva con la conduttrice Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE “”: GLI OSPITI DI SABATO 10 APRILE LA STORIA DIè uno degli ultimi eliminati dalla scuola didi questa edizione.ha iniziato a studiare canto soltanto tre anni fa ed ènotato dalla maestra Alessandra Celentano durante le audizioni. Per entrare ha dovuto affrontare una sfida con un altro ex concorrente, Riccardo ...

Advertising

MelanyHamilton_ : @signorailimonii bastava dire “si sono vaccinati gli amici degli amici dei portantini del san camillo”. non pensavo… - Nikaconnect : Bella, la scena tra Salvo e Gabri. Due ex che restano amici e confidenti. Con la consapevolezza che quel che è stat… - vlzperfectnow : il #tzvip non contento di litigare con gli ex fandom del gf e con alcuni di amici ce l'ha anche con quello di evand… - Robo29778850 : @Martino981 Comunque ogni settimana fanno domande su instagram al coreografo ex della peparini e, ad una domanda do… - mrsxsprouse : Sapere che tre dei migliori cantanti lì dentro siano al ballottaggio al posto di malo, fakebeyoncé e l’ex barbiere… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’ex Torino, anziano trovato morto in casa: ucciso con 4 coltellate. «Faceva entrare in casa i bisognosi» Corriere della Sera