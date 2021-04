Vaxzevria a over 60. Ira Regioni "Ora che si fa?". Calendari da rifare (Di giovedì 8 aprile 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Aumentano i contagi, complici anche le varianti ormai diffuse in tutto il Paese, riscontrate nel 90% dei nuovi positivi. Le terapie intensive sono al collasso, con tassi di occupazione doppi rispetto alla soglia critica e il numero di decessi non accenna a diminuire, ieri si sono registr Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 aprile 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Aumentano i contagi, complici anche le varianti ormai diffuse in tutto il Paese, riscontrate nel 90% dei nuovi positivi. Le terapie intensive sono al collasso, con tassi di occupazione doppi rispetto alla soglia critica e il numero di decessi non accenna a diminuire, ieri si sono registr Segui su affaritaliani.it

Advertising

il_Giangi : #AstraZeneca: prima under 55, poi under 65, ora over 60, in #RegnoUnito vietato agli under 30. Il protocollo europe… - Activnews24 : ?? La torre di Babele Su #AstraZeneca l'Ue si è spaccata: l'Italia ha deciso di somministrare #Vaxzevria in via pr… - Damiano__89 : Quindi ora #AstraZeneca o #Vaxzevria che dir si voglia va bene solo per gli over 60? E le trombosi sono 'più freque… - MChianura : 'Raccomandato', 'uso preferenziale', 'funzionicchia'. Ora opzione over 60. Quale credibilità? #AstraZeneca #Vaxzevria - CeciliaOnda : #astrazeneca #vaxzevria conferenza #Rezza ...viste le evidenze sugli 'over'...vogliamo allora far cambiare nuovamen… -