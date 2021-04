Usa, sparatoria in South Carolina: uccisi due nonni, i nipotini e un 39enne. Media: “Il killer è l’ex Nfl Phillip Adams, si è suicidato” (Di giovedì 8 aprile 2021) Un uomo è entrato nella loro casa armato, ha aperto il fuoco e li ha uccisi tutti. Quando le forze dell’ordine sono intervenute hanno ritrovato il corpo senza vita di Robert e Babara Lesslie, di 70 e 69 anni, quello di un 39enne che stava svolgendo dei lavori nella loro abitazione e dei due nipotini di 5 e 9 anni. É questo il bilancio dell’ultima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in South Carolina. L’autore della strage che si è successivamente suicidato, secondo quanto riportato da alcuni Media americani che citano fonti investigative, è l’ex giocatore di Nfl Phillip Adams, anche se la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. Secondo i Media, i genitori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Un uomo è entrato nella loro casa armato, ha aperto il fuoco e li hatutti. Quando le forze dell’ordine sono intervenute hanno ritrovato il corpo senza vita di Robert e Babara Lesslie, di 70 e 69 anni, quello di unche stava svolgendo dei lavori nella loro abitazione e dei duedi 5 e 9 anni. É questo il bilancio dell’ultimanegli Stati Uniti, questa volta in. L’autore della strage che si è successivamente, secondo quanto riportato da alcuniamericani che citano fonti investigative, ègiocatore di Nfl, anche se la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. Secondo i, i genitori di ...

Ettore_Rosato : Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente… - SkyTG24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bambini - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - AngelaCavelli : RT @Ettore_Rosato: Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente @JoeBiden s… - Fede__Mere : RT @RaiNews: Tra gli uccisi anche un uomo di 39 anni. Una sesta persona è rimasta ferita. Una delle vittime era un famoso chirurgo della zo… -