Uomini e Donne, anticipazioni 8 aprile: colpo di scena, per Samantha un ex volto di Temptation Island (Di giovedì 8 aprile 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di giovedì 8 aprile 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 aprile 2021)della puntata didi giovedì 82021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - mar_blythe : RT @oscarwildeness: Gli uomini: 'dobbiamo iniziare ad ignorarvi così vi rendete conto di quanto avete bisogno della nostra approvazione' L… - R0LLINS4E : RT @oscarwildeness: Gli uomini: 'dobbiamo iniziare ad ignorarvi così vi rendete conto di quanto avete bisogno della nostra approvazione' L… -