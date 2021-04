"Tutti ipnotizzati". Travaglio, ridicola crisi di nervi per Draghi. Sallusti lo zittisce: "Sai qual era il problema di Conte?" | Video (Di giovedì 8 aprile 2021) "Il Decreto Draghi è figlio del decreto precedente, il premier ha preso atto che così non funziona". Alessandro Sallusti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 commenta le parole del presidente del consiglio su vaccini e salta-fila e Marco Travaglio, anche lui in collegamento, non ci sta: "Quindi anche il decreto Draghi è colpa di Conte?". Guai a toccare l'ex premier, rimasto nel cuore del direttore del Fatto quotidiano. Ma Sallusti non abbocca alla provocazione politica del collega: "Non è un problema di Conte o Draghi, è figlio di un decreto precedente, Draghi ci ha messo 13 giorni, 15 giorni per capire che non va bene. Oggi - sottolinea il direttore del Giornale - il dato politico è che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) "Il Decretoè figlio del decreto precedente, il premier ha preso atto che così non funziona". Alessandro, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 commenta le parole del presidente del consiglio su vaccini e salta-fila e Marco, anche lui in collegamento, non ci sta: "Quindi anche il decretoè colpa di?". Guai a toccare l'ex premier, rimasto nel cuore del direttore del Fatto quotidiano. Manon abbocca alla provocazione politica del collega: "Non è undi, è figlio di un decreto precedente,ci ha messo 13 giorni, 15 giorni per capire che non va bene. Oggi - sottolinea il direttore del Giornale - il dato politico è che ...

