Tre segnali fanno una prova | Stellantis rischia di lasciare l’Italia

"Dopo la chiusura di due su tre linee di produzione a Melfi, l'annuncio che il nuove furgone con motore a idrogeno non verrà prodotto alla Sevel di Val di Sangro, oggi Stellantis annuncia che per quanto riguarda lo Stabilimento di Mirafiori a Torino la linea della 500 elettrica passerà da due turni a uno. Degli annunciati investimenti previsti dal piano aziendale ancora nessuna traccia"."Come Partito Comunista – afferma il Segretario Regionale e Responsabile Nazionale Lavoro, Matteo Mereu – fin da subito abbiamo denunciato le criticità dell'acquisizione di Peugeot nei confronti di FCA. Quello che sta avvenendo in molti stabilimenti italiani, a partire da Mirafiori, non fa che confermare le nostre preoccupazioni. In tutto questo è incomprensibile e a questo punto intollerabile il silenzio del Governo Italiano: bisogna decidere se la produzione automobilistica è ancora ...

