Torino, allenamento a parte ancora per Lyanco e Singo (Di giovedì 8 aprile 2021) allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d’inizio ore 20.45) contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare in campo, con “torelli”, Davide Nicola ha alternato esercitazioni a tema con lavori sul possesso palla. Programma personalizzato per Lyanco e Singo. Domani allenamento mattutino, cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita di Udine. Foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021)mattutino per il, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d’inizio ore 20.45) contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare in campo, con “torelli”, Davide Nicola ha alternato esercitazioni a tema con lavori sul possesso palla. Programma personalizzato per. Domanimattutino, cui seguiranno il pranzo e lanza per il ritiro prepartita di Udine. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Torino: personalizzato per Lyanco e Singo: Di seguito il report dell'allenamento Torino: ... - NCN_it : #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: SCARICO E PALESTRA PER CHI HA GIOCATO A TORINO #SSCNapoli #CastelVolturno - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Nicolas #Nkoulou è finalmente tornato in gruppo, svolgendo l'intero allenamento odierno con i compagni. #Lyanco è tornato a… - giaestrismo : RT @ToroGoal: ?? Nicolas #Nkoulou è finalmente tornato in gruppo, svolgendo l'intero allenamento odierno con i compagni. #Lyanco è tornato a… - ToroGoal : ?? Nicolas #Nkoulou è finalmente tornato in gruppo, svolgendo l'intero allenamento odierno con i compagni. #Lyanco è… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino allenamento Torino: personalizzato per Lyanco e Singo Commenta per primo Di seguito il report dell'allenamento Torino : Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d'inizio ore 20.45) contro l'Udinese. Dopo l'...

#BARVxL: La memoria del Filadelfia Il Filadelfia, quel giorno, fu definito la Casa del Popolo Granata, ma, di fatto, quello stadio oggi consiste unicamente nel campo di allenamento del Torino FC. Non poteva essere altrimenti. Senza la ...

L'allenamento di oggi | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC Juve, Pirlo prepara il match col Genoa: allenamento al Training Center L'allenatore bianconero ha suddiviso la squadra in due gruppi: sessione defaticante per chi ha giocato col Napoli, possesso palla e partitella per gli altri ...

LIVE DAI CAMPI – Novità Muriel! Luis Alberto, Ospina, Gunter, Letizia, Tomiyasu… La nuova giornata si avvicina. Dopo i due recuperi Inter-Sassuolo e Juve-Napoli di ieri, oggi la Roma scende in campo in Europa League contro l’Ajax alle 21.00. La 30a giornata di Serie A inizierà inv ...

Commenta per primo Di seguito il report dell'mattutino per il, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d'inizio ore 20.45) contro l'Udinese. Dopo l'...Il Filadelfia, quel giorno, fu definito la Casa del Popolo Granata, ma, di fatto, quello stadio oggi consiste unicamente nel campo didelFC. Non poteva essere altrimenti. Senza la ...L'allenatore bianconero ha suddiviso la squadra in due gruppi: sessione defaticante per chi ha giocato col Napoli, possesso palla e partitella per gli altri ...La nuova giornata si avvicina. Dopo i due recuperi Inter-Sassuolo e Juve-Napoli di ieri, oggi la Roma scende in campo in Europa League contro l’Ajax alle 21.00. La 30a giornata di Serie A inizierà inv ...