Tina Cipollari non vuole mettere in imbarazzo Maria De Filippi: ecco per quale motivo (Di giovedì 8 aprile 2021) Taglia un traguardo importante, Tina Cipollari. La vamp festeggia i suoi primi vent’anni a Uomini e donne, lo show che l’ha resa uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Tina Cipollari non vuole mettere in imbarazzo Maria De Filippi “Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 aprile 2021) Taglia un traguardo importante,. La vamp festeggia i suoi primi vent’anni a Uomini e donne, lo show che l’ha resa uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.noninDe“Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Tina Cipollari non vuole mettere in imbarazzo Maria De Filippi: ecco per quale motivo - infoitcultura : Maria De Filippi non sar la testimone di nozze di Tina Cipollari il motivo - infoitcultura : Uomini e donne: Tina Cipollari si sposa e non invita Maria De Filippi - infoitcultura : Uomini e donne, Tina Cipollari e i vent anni in trasmissione: «Devo tutto a un due di picche» - DSpettacolo : Tina Cipollari ha festeggiato vent'anni di TV, a Uomini e Donne. E in una intervista a Nuovo ha parlato di tutto: d… -