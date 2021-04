Spezia-Crotone (10 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo Spezia aveva accarezzato la possibilità di strappare un pareggio alla Lazio nella trasferta all’Olimpico, poi è arrivato il rigore di Caicedo ma è stata una sconfitta indolore per Italiano visto che il Cagliari ha perso in casa contro il Verona lasciando invariato il vantaggio di sette punti con i rossoblu. Lotta salvezza che non InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 8 aprile 2021) Loaveva accarezzato la possibilità di strappare un pareggio alla Lazio nella trasferta all’Olimpico, poi è arrivato il rigore di Caicedo ma è stata una sconfitta indolore per Italiano visto che il Cagliari ha perso in casa contro il Verona lasciando invariato il vantaggio di sette punti con i rossoblu. Lotta salvezza che non InfoBetting: Scommesse Sportive e

