Saipem, Mediobanca è positiva (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L'ufficio studi di Mediobanca ha deciso di alzare sia il target price che il giudizio su Saipem. Gli analisti hanno aumentato il prezzo obiettivo a 3 euro dai 2 euro della precedente indicazione e hanno rivisto al rialzo la raccomandazione portandola a "outperform" da "neutral". Nel frattempo, sul listino milanese, la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2,363 euro.

