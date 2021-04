Rugby | TOP10 2021 | Clara Munarini arbitrerà Viadana-Colorno

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021)sarà la prima direttrice di gara italiana ad arbitrare un match deldi, il massimo campionato italiano, essendo stata designata per dirigere il match valido per la 16ma giornata della regular season, tra, in programma sabato 10 aprile alle ore 16.00. Così il presidente della FIR, Marzio Innocenti, al sito federale: “Insieme alle colleghe ed ai colleghi Consiglieri rivolgo ai nostri più sinceri e sportivi auguri per il debutto nel massimo campionato, e per muovere insieme a tutto il nostro movimento un ulteriore passo nella direzione di una piena parità di genere nel nostro sport“. Prosegue il numero uno delitaliano: “La sua designazione come primo arbitro nel Peroniè ...