Ponticelli | 2120 pacchetti di sigarette di contrabbando in casa | 31enne arrestato IL NOME

Leggi su 2anews

(Di giovedì 8 aprile 2021): i Carabinieri hannoungià noto alle Forze dell’Ordine perdi. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hannoperdiAlessandro Di Pace,del posto già noto alle ffoo. E’ stato controllato in Via Fratelli Grimm (nel quartiere) ed è stato trovato in possesso