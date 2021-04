Olesya non è Denise Pipitone. "Gruppo sanguigno diverso" (Di giovedì 8 aprile 2021) Manila Alfano L'annuncio del legale di Piera Maggio spegne ogni speranza. Due settimane fa l'inizio della telenovela La giornata corre lunghissima. Poi, in serata, arriva finalmente il no ufficiale. Quella ragazza russa, Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Il Gruppo sanguigno non combacia. Per tutta la giornata l'avvocato Giacomo Frazzitta tiene a stento l'embargo che aveva promesso dopo un accordo raggiunto con la tv russa. Erano stati molti i segnali che sarebbe stato un flop, l'ennesimo, creato probabilmente ad arte da una trasmissione di intrattenimento (e che livello) per attirare spettatori e accumulare pubblicità. Primo tra tutti, fino alla fine, il braccio di ferro con i russi e Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise per ottenere i risultati ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Manila Alfano L'annuncio del legale di Piera Maggio spegne ogni speranza. Due settimane fa l'inizio della telenovela La giornata corre lunghissima. Poi, in serata, arriva finalmente il no ufficiale. Quella ragazza russa,Rostova non è. Ilnon combacia. Per tutta la giornata l'avvocato Giacomo Frazzitta tiene a stento l'embargo che aveva promesso dopo un accordo raggiunto con la tv russa. Erano stati molti i segnali che sarebbe stato un flop, l'ennesimo, creato probabilmente ad arte da una trasmissione di intrattenimento (e che livello) per attirare spettatori e accumulare pubblicità. Primo tra tutti, fino alla fine, il braccio di ferro con i russi e Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma diper ottenere i risultati ...

