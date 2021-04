Madrid: dipinto all’asta per 1500 euro, si sospetta sia di Caravaggio (Di giovedì 8 aprile 2021) Bloccata l’asta per un dipinto sospetto: il lotto misterioso potrebbe appartenere a Michelangelo Merisi, tradizionalmente noto come Caravaggio Bloccato in extremis il dipinto battuto dalla casa d’Aste Ansorena di Madrid per 1500 euro, spiegando che: ”Il lotto -sarebbe stato- ritirato perché il pezzo deve essere controllato e studiato più a fondo. I proprietari avevano dei dubbi ”. Il ritiro ha però, insospettito i critici, che rivedono nel dipinto, il celebre Ecce Homo di Caravaggio. Che gli approfondimenti portino al ritrovamento di un dipinto di cui, fino ad oggi, si faceva vanto il Palazzo Bianco di Genova? I dubbi storici Il dubbio sarebbe, infatti, supportato da alcuni documenti. Si tratterebbe così, secondo i critici, ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Bloccata l’asta per unsospetto: il lotto misterioso potrebbe appartenere a Michelangelo Merisi, tradizionalmente noto comeBloccato in extremis ilbattuto dalla casa d’Aste Ansorena diper, spiegando che: ”Il lotto -sarebbe stato- ritirato perché il pezzo deve essere controllato e studiato più a fondo. I proprietari avevano dei dubbi ”. Il ritiro ha però, insospettito i critici, che rivedono nel, il celebre Ecce Homo di. Che gli approfondimenti portino al ritrovamento di undi cui, fino ad oggi, si faceva vanto il Palazzo Bianco di Genova? I dubbi storici Il dubbio sarebbe, infatti, supportato da alcuni documenti. Si tratterebbe così, secondo i critici, ...

