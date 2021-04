In Veneto 24 decessi e 1.241 nuovi casi. Zaia: «L’Ema su Astrazeneca? Loro non escono di casa quando c’è brutto tempo» (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati +1.241 nuovi casi (ieri erano stati 1.111) di Coronavirus, facendo così salire a quota 392.294 il numero di persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza. Il dato arriva a fronte di 44.878 nuovi test elaborati (ieri 43.966). L’incidenza passa così dal 2,53% della giornata precedente a 2,76% odierno. Il numero degli attualmente positivi si attesta a 34.139 unità, in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 35.537. Sono invece 24 le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano state 67), portando a quota 10.861 il numero di morti Covid. Sul fronte delle degenze ospedaliere, decresce il numero delle ospedalizzazioni. Oggi, 8 aprile, sono 2.268 i pazienti attualmente ospedalizzati, mentre ieri si attestavano ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati +1.241(ieri erano stati 1.111) di Coronavirus, facendo così salire a quota 392.294 il numero di persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza. Il dato arriva a fronte di 44.878test elaborati (ieri 43.966). L’incidenza passa così dal 2,53% della giornata precedente a 2,76% odierno. Il numero degli attualmente positivi si attesta a 34.139 unità, in diminuzione rispetto a ieri,se ne contavano 35.537. Sono invece 24 le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano state 67), portando a quota 10.861 il numero di morti Covid. Sul fronte delle degenze ospedaliere, decresce il numero delle ospedalizzazioni. Oggi, 8 aprile, sono 2.268 i pazienti attualmente ospedalizzati, mentre ieri si attestavano ...

