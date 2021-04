Fontana | «Regioni fondamentali per rilancio del Paese | ma servono cambio di passo e semplificazione»

Advertising

infoitinterno : Covid, Fontana: Con Draghi incontro utile, sottolineata centralità Regioni - infoitinterno : PRESIDENTE FONTANA: CON PREMIER DRAGHI CONFRONTO UTILE. REGIONI FONDAMENTALI PER RILANCIO DEL PAESE MA SERVONO CAMB… - lorenteggio : PRESIDENTE FONTANA: CON PREMIER DRAGHI CONFRONTO UTILE. REGIONI FONDAMENTALI PER RILANCIO DEL PAESE MA SERVONO CAMB… - toraldina : RT @5_bepi: Cioè capite? Poste propone a regione Lombardia gratis la loro piattaforma usata già da 5 regioni. Fontana e bertolaso dicono di… - 5_bepi : Cioè capite? Poste propone a regione Lombardia gratis la loro piattaforma usata già da 5 regioni. Fontana e bertola… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Regioni

Condividi LOMBARDIA, NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, ATTUALITA', DESIGN, SPORT, MODA, ECONOMIA, SALUTE , MILANO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, ...I DATI DELL'8 APRILE IN LOMBARDIA: 130 MORTI E 2.537 NUOVI POSITIVI Notizia precedente PRESIDENTE: CON PREMIER DRAGHI CONFRONTO UTILE.FONDAMENTALI PER RILANCIO DEL PAESE MA SERVONO ...«Utile e positivo». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro di giovedì 8 aprile con il presidente del Consiglio, Mario Draghi e ...“Il premier – aggiunge Fontana – ha evidenziato quanto importante sia il ruolo delle Regioni per i programmi di rilancio del Paese, a partire dalla storica occasione che ci viene offerta con il Recove ...