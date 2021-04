È il 2 giugno la data che potrebbe segnare la riapertura dell'Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 2 giugno potrebbe essere la data da segnare sul calendario. Occorre riaprire le attività quanto prima possibile sulla base di una programmazione, soprattutto in un settore messo in ginocchio dalla pandemia e dalle restrizioni come il turismo che, prima del Covid, valeva il 13% del Pil Italiano. In quest'industria la programmazione è essenziale: a dirlo è stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di un intervento al tv talk Omnibus: «Non si può programmare dopo. Ci sono attività che possono riaprire dall'oggi al domani, come i barbieri, altre no come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati – ha detto il ministro Garavaglia - e sulla base dei dati aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano. In Francia si parla ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 2essere ladasul calendario. Occorre riaprire le attività quanto prima possibile sulla base di una programmazione, soprattutto in un settore messo in ginocchio dalla pandemia e dalle restrizioni come il turismo che, prima del Covid, valeva il 13% del Pilno. In quest'industria la programmazione è essenziale: a dirlo è stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di un intervento al tv talk Omnibus: «Non si può programmare dopo. Ci sono attività che possono riaprire dall'oggi al domani, come i barbieri, altre no come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati – ha detto il ministro Garavaglia - e sulla base dei dati aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano. In Francia si parla ...

