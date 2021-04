Davis e Lebron James | come procede il recupero

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) Bisognerà attendere ancora qualche settimana perché i Los Angeles Lakers possano riabbracciare, fermi da oltre un mese a causa dei loro rispettivi infortuni. Le due stelle non sono ancora pronti per riprendere la preparazione e non forzeranno i tempi per evitare pericolose ricadute.: quando torneranno? Il rientro delle due stelle dovrebbe avvenire entro il mese di aprile, ma occorrerà comunquere con molta cautela. Marc Stein, reporter del New York Times, ha spiegato la natura del problema delle due stelle iniziando da:”ha saltato le ultime 23 partite a causa del persistente dolore al tendine D’Achille e a uno stiramento al polpaccio. C’è qualche speranza all’interno ...