Crysis Remastered: pubblicato l’update per PS5 ed Xbox Series X (Di giovedì 8 aprile 2021) Crytek ha finalmente reso disponibile l’update per PS5 ed Xbox Series X di Crysis Remastered, che porta il frame rate a 60 fps Crytek ha finalmente pubblicato l’update per PS5 ed Xbox Series X del suo Crysis Remastered. La riedizione del popolare sparatutto in prima persona uscito nel 2007 era arrivata nei negozi a settembre, ma non era ancora stato aggiornato per dare il meglio di sé sulle console di nuova generazione. Ecco quali sono i cambiamenti applicati dagli sviluppatori. l’update per PS5 ed Xbox Series X fa girare Crysis Remastered a 60 fps Grazie al nuovo update per PS5 ed Xbox ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 aprile 2021) Crytek ha finalmente reso disponibileper PS5 edX di, che porta il frame rate a 60 fps Crytek ha finalmenteper PS5 edX del suo. La riedizione del popolare sparatutto in prima persona uscito nel 2007 era arrivata nei negozi a settembre, ma non era ancora stato aggiornato per dare il meglio di sé sulle console di nuova generazione. Ecco quali sono i cambiamenti applicati dagli sviluppatori.per PS5 edX fa girarea 60 fps Grazie al nuovo update per PS5 ed...

