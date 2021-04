Covid | vaccino Astrazeneca solo agli over 60 | a Napoli né code né rinunce

(Di giovedì 8 aprile 2021) Procedono regolarmente le somministrazioni del, dopo i problemi registrati due giorni fa nel centro vaccinale allestito nella Mostra d’Oltremare. Questa mattina stanno ricevendoi cittadini della categoria caregiver esclusivamente sopra i 60 anni d’età, così come indicato dalla circolare del Ministero della Salute di ieri, mentre gli under 60 ricevono ilPfizer. I vaccinandi della categoria caregiver sono stati convocati questa mattina dall’Asl1 Centro nell’hub vaccinale allestito all’interno della Fagianeria del Bosco di Capodimonte. Non risultanoall’inoculazione del, a differenza di quanto avvenuto nel pomeriggio di martedì 6 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino

Altalex

Lo ha detto il primo ministro slovacco, Eduard Heger, a proposito della visita del suo predecessore alla carica di premier a Mosca quest'oggi per parlare delrusso anti -Sputnik V. ...Una precisazione arrivata dopo che l'Istituto ha comunque annunciato la sospensione della produzione delanti -Coronavac, per mancanza di materia prima importata dalla Cina. In ...Al via oggi, 7 aprile, gli sms per fissare gli appuntamenti vaccinali anti-Covid per le persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave. L’sms, con l’intestazione dell’Azienda USL di Bologna, ...Le rassicurazioni di Francesco Paolo Figliuolo sul piano vaccinale. «Siamo in linea, entro fine aprile arriveremo a 500mila somministrazioni al giorno», ha dichiarato il ...